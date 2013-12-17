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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحيل “ويلشير” للتحقيق بسبب إشارة خارجة

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الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحيل “ويلشير” للتحقيق بسبب إشارة خارجة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يحيل “ويلشير” للتحقيق بسبب إشارة خارجة

ويلشير

أصدر الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، بيانا رسميا اليوم الثلاثاء أعلن فيه إحالة جاك ويلشير لاعب آرسنال للتحقيق، بسبب الإشارة الخارجة التى وجهها لجماهير مانشستر سيتى، خلال مباراة الفريقين السبت الماضى، فى الجولة الـ16 للدورى الإنجليزى وانتهت بخسارة المدفعجية 6 / 3.

وذكر البيان الذى نشره الموقع الرسمى للاتحاد الإنجليزى أن ويلشير قام بحركة غير لائقة تجاه جماهير مانشستر سيتى، لم يرها حكام المباراة، وتم ضبطها عن طريق التلفزيون، وأكدت لجنة الانضباط أن اللاعب مدان بارتكاب مخالفة صريحة للوائح الاتحاد الإنجليزى.

وأوضح البيان أن لجنة الانضباط منحت ويلشير مهلة 24 ساعة، وتنتظر رده حول الاتهامات الموجهة إليه، فى موعد أقصاه السادسة مساء الغد بتوقيت لندن، قبل توقيع العقوبة عليه.

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