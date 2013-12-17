لجنة الأندية تقرر بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريًا مقابل 70 مليون جنيه

قررت لجنة الأندية في اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال درويش بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريا مقابل 70 مليون جنيه.

كما تقرر إقامة جميع مباريات البطولة في الساعة الثانية والنصف عصرا باستثناء مباريات الأهلي والزمالك فستقام في الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إقامة مباريات الأهلي والزمالك بملعب الدفاع الجوي أو ملعب الإنتاج الحربي، بينما تقام مباريات المصري ذهابا وإيابا على ملعب الجيش بالسويس.

كما تم تكليف كمال درويش رئيس اللجنة بالاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لمناقشة تشكيل لجنة المسابقات التي ستضم 8 أعضاء.

من جهة آخرى، أرسل العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد خطابا لأعضاء لجنة التسويق والتليفزيون، يؤكد خلال أنه تقرر عقد اجتماع للجنة التسويق والتليفزيون الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء بمقر الاتحاد برئاسة جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد، وذلك لمناقشة ماسيتم في المرحلة القادمة بخصوص بث مباريات الدوري.