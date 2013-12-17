أخبار عاجلة

شكري: العلاقات المصرية ـ الأمريكية متشعبة وعميقة -
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

لجنة الأندية تقرر بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريًا مقابل 70 مليون جنيه

Google+ Print
لجنة الأندية تقرر بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريًا مقابل 70 مليون جنيه لجنة الأندية تقرر بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريًا مقابل 70 مليون جنيه

كمال درويش رئيس لجنة الأندية

قررت لجنة الأندية في اجتماعها الذي عقد اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور كمال درويش بيع مباريات الدوري للتليفزيون المصري حصريا مقابل 70 مليون جنيه.

كما تقرر إقامة جميع مباريات البطولة في الساعة الثانية والنصف عصرا باستثناء مباريات الأهلي والزمالك فستقام في الساعة الخامسة مساء، بالإضافة إقامة مباريات الأهلي والزمالك بملعب الدفاع الجوي أو ملعب الإنتاج الحربي، بينما تقام مباريات المصري ذهابا وإيابا على ملعب الجيش بالسويس.

كما تم تكليف كمال درويش رئيس اللجنة بالاجتماع مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات لمناقشة تشكيل لجنة المسابقات التي ستضم 8 أعضاء.

من جهة آخرى، أرسل العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد خطابا لأعضاء لجنة التسويق والتليفزيون، يؤكد خلال أنه تقرر عقد اجتماع للجنة التسويق والتليفزيون الساعة الثانية عشر ظهر غد الأربعاء بمقر الاتحاد برئاسة جمال علام رئيس مجلس ادارة الاتحاد، وذلك لمناقشة ماسيتم في المرحلة القادمة بخصوص بث مباريات الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا