لندن تتهم دمشق بانها عمليا اغتالت الطبيب عباس خان

كتب : أ.ف.ب الثلاثاء 17-12-2013 20:47

اتهم وزير في الحكومة البريطانية اليوم، السلطات السورية بانها عمليا اغتالت طبيب بريطانيا يدعى عباس خان، كان محتجزا في سوريا بعد ان القي القبض عليه فيما كان يعالج طوعا جرحى مدنيين سوريين.

وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية هيوغ روبرتسون: "لا شيء يمكن ان يبرر المعاملة التي لقيها من جانب السلطات السورية التي عمليا اغتالت مواطنا بريطانيا كان موجودا في بلدهم لمساعدة مصابين في حربهم الاهلية".

واضاف روبرتسون، تأكد انه توجه الى سوريا لمساعدة الشعب السوري الذي يعاني من الحرب الاهلية" مطالبا السلطات السورية بإيضاحات عاجلة.

ومن الجدير بالذكر ان طبيب العظام عباس خان "32 عاما "واعتقل في نوفمبر 2012 في حلب، وكان شقيقه افروز خان مع النائب البريطاني جورج غالاوي اكدا موت الطبيب في وقت سابق الثلاثاء.