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خبير أمني يحذر من تفجيرات إرهابية خلال أعياد الميلاد

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خبير أمني يحذر من تفجيرات إرهابية خلال أعياد الميلاد خبير أمني يحذر من تفجيرات إرهابية خلال أعياد الميلاد

كتب : جهاد أحمد منذ 34 دقيقة

قال العميد خالد عكاشة، الخبير الأمني، إن القضاء على أحد المتهمين في مذبحة رفح الأولى يعد ضربة أمنية موجعة للإرهاب، مؤكدا ضرورة تفعيل قانون التظاهر، لأن التراخي في تطبيقه سيفقده القوة والردع.

وأشار خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية دينا عبد الرحمن ببرنامج "بث مباشر" على قناة CBC، أن "تسليم قبائل سيناء لأسلحتهم الغير مرخصة مبادرة رائعة، يجب دعمها بتغليظ العقوبة على حيازة السلاح الغير مرخص".

وطالب عكاشة بضرورة تشديد الاحتياطات الأمنية خلال الأيام المقبلة، "لأننا بصدد احتفال الأخوة المسيحين بأعياد الميلاد، وهو ما سيحاول الإرهابيون استغلاله لزعزعة الأمن وتنفيذ تفجيرات أو أعمال عنف".

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