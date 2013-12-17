بكري: نفقات الطعام في قصر الرئاسة خلال حكم مرسي 14 مليون جنيه

كتب : جهاد أحمد منذ 10 دقائق

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، أن نفقات الطعام في قصر الرئاسة خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي بلغت 14 مليون جنيه، بواقع مليون وربع مليون شهريا.

وأكد بكري، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة CBC اعتياد مرسي تنظيم الولائم في القصر الجمهوري، مشيرا إلى المبالغة في كميات وأصناف الطعام كالجمبري والخراف، مؤكدا أن فائض الطعام كان يرسل لمكتب الإرشاد وجهات أخرى تابعة للجماعة.

وأضاف بكري أن "باكينام الشرقاوي كانت تعتاد أخذ الطعام من القصر إلى المنزل، بحجة انشغالها وعدم قدرتها على تحضير الطعام لزوجها".

ولفت بكري إلى أن معظم من كانوا يرافقون الرئيس السابق محمد مرسي في ديوان رئاسة الجمهورية غير مؤهلين لتولي المناصب الإدارية، مؤكدا اكتشاف مؤسسة الرئاسة تزوير معظمهم لشهادات الدكتوراة.

واستشهد بكري للتدليل على صحة معلوماته بعدم تكذيبه، عندما نشر هذه المعلومات بجريدة الوطن.