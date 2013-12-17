نقيب "العلوم الصحية" يلتقي فنيي الأشعة بالزمالة المصرية لمناقشة مطالبهم

كتب : سهاد الخضرى الثلاثاء 17-12-2013 20:36

اجتمع أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، مع فنيي الأشعة بالزمالة المصرية، لمناقشة مطالبهم.

وقال محمد سمير وجدي، المتحدث الرسمي باسم "فنيي الأشعة بالزمالة المصرية"، إن مطالبهم تتلخص في أن يعتمد المجلس العلمي للأشعة البرنامج التدريبي لهم بالزمالة شهادة زمالة مصرية معترف بها تمنحهم درجة التخصص (أخصائى تقني أشعة)، حيث إنه تم فتح باب الترشح لأول مرة لفنيي الأشعة بالزمالة عام 2012 وتم قبول عدد 50 فنيًا من المترشحين على مستوى الجمهورية، وفي عام 2013 تم قبول 35 فنيًا، وكانت فترة البرنامج التدريبي 18 شهرًا وتظلّمنا إلى وزيرة الصحة لمد الفترة إلى سنتين، وبالفعل تمت الموافقة وتم مدها إلى سنتين لكن اعتمدت دبلوم مهني، ما أدى إلى غضب فنيي الأشعة الدارسين بالزمالة وقرروا مقاطعة حضور المحاضرات وعدم دخول الامتحانات نظرًا لأنها شهادة ليست ذات قيمة طالما أنها ليست شهادة زمالة مصرية وطلب منهم الدبيكي مهلة لمدة أسبوع من تاريخة للتفاوض مع وزارة الصحة.