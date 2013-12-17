أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

نقيب "العلوم الصحية" يلتقي فنيي الأشعة بالزمالة المصرية لمناقشة مطالبهم

Google+ Print
نقيب "العلوم الصحية" يلتقي فنيي الأشعة بالزمالة المصرية لمناقشة مطالبهم نقيب "العلوم الصحية" يلتقي فنيي الأشعة بالزمالة المصرية لمناقشة مطالبهم

كتب : سهاد الخضرى الثلاثاء 17-12-2013 20:36

اجتمع أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، مع فنيي الأشعة بالزمالة المصرية، لمناقشة مطالبهم.

وقال محمد سمير وجدي، المتحدث الرسمي باسم "فنيي الأشعة بالزمالة المصرية"، إن مطالبهم تتلخص في أن يعتمد المجلس العلمي للأشعة البرنامج التدريبي لهم بالزمالة شهادة زمالة مصرية معترف بها تمنحهم درجة التخصص (أخصائى تقني أشعة)، حيث إنه تم فتح باب الترشح لأول مرة لفنيي الأشعة بالزمالة عام 2012 وتم قبول عدد 50 فنيًا من المترشحين على مستوى الجمهورية، وفي عام 2013 تم قبول 35 فنيًا، وكانت فترة البرنامج التدريبي 18 شهرًا وتظلّمنا إلى وزيرة الصحة لمد الفترة إلى سنتين، وبالفعل تمت الموافقة وتم مدها إلى سنتين لكن اعتمدت دبلوم مهني، ما أدى إلى غضب فنيي الأشعة الدارسين بالزمالة وقرروا مقاطعة حضور المحاضرات وعدم دخول الامتحانات نظرًا لأنها شهادة ليست ذات قيمة طالما أنها ليست شهادة زمالة مصرية وطلب منهم الدبيكي مهلة لمدة أسبوع من تاريخة للتفاوض مع وزارة الصحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط"

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم

8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم