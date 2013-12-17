صورة - مارسيللو يعود مجددا لطاولة رونالدو

دائما حفل غداء لاعبي ريال مدريد في الكريسماس ما تعكس علاقة نجوم الميرنجي، بحسب ما تكشفه سنويا صحيفة ماركا.

خرجت شائعة منذ فترة طويلة أن مارسيللو الظهير الأيسر لريال مدريد في خلاف مع كريستيانو رونالدو.

مارسيللو ورونالدو في العام الماضي لم يجتمعا على طاولة واحدة، ما زاد الشائعات.

لكن النجم البرازيلي المرح جلس هذا العام مع رونالدو ليؤكد حسن حلاقته بماكينة أهداف ريال مدريد.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول الليجا، وقد تأهل لدور الـ16 من أبطال أوروبا.

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