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دروجبا ينجو من العقوبة في ' صورة مانديلا '

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دروجبا ينجو من العقوبة في ' صورة مانديلا ' دروجبا ينجو من العقوبة في ' صورة مانديلا '

نجى ديدييه دروجبا نجم جالاتاسراي التركي من تلقي عقوبة إثر إشهاره لشعار يبدو سياسيا خلال مباراة لفريقه.

دروجبا مع ابن وطنه إيمانويل إيبوي قررا ارتداء قميصا تحتيا عليه صورة نيلسون مانديلا الزعيم الجنوب إفريقي، وذلك إثر وفاته عن عمر يناهز 95 عاما.

تم تحويل دروجبا وإيبوي للتحقيق كون الثنائي الإيفواري لم يحصل على إذن من الاتحاد التركي لكرة القدم لإشهار رسالة شخصية.

لكن في النهاية أعلن الاتحاد التركي رسميا "لم نجد ما يوضح أن دروجبا وإيبوي اخترقا اللوائح، لهذا لا عقوبة".

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