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تيفيز: أهدافي لا تكفي مدرب الأرجنتين لضمي إلى المونديال

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تيفيز: أهدافي لا تكفي مدرب الأرجنتين لضمي إلى المونديال تيفيز: أهدافي لا تكفي مدرب الأرجنتين لضمي إلى المونديال

تهكم كارلوس تيفيز مهاجم يوفنتوس على وضعه من منتخب الأرجنتين، مشيرا إلى أنه لا يتوقع السفر للبرازيل في الصيف.

أليخاندرو سابيلا المدير الفني لمنتخب الأرجنتين لا يبدو من المتيمين بقدرات لاعب مانشستر سيتي الأسبق، ولا يستدعيه حاليا لخدمة راقصي التانجو قبيل كأس العالم 2014.

ويتألق تيفيز مع يوفنتوس، ويأتي ثانيا في جدول هدافي الكالتشيو، كما سجل للبيانكونيري 11 هدفا هذا الموسم في كل البطولات.

وقال تيفيز لصحيفة توتو سبورت: "لا اعتقد أن أهدافي كافية لإقناع سابيلا بأني قادر على خدمة الأرجنتين في المونديال".

وتابع النجم صاحب الـ29 عاما "لا أتوقع الحصول على استدعاء".

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