' فيفبرو ' تطعن على نظام الانتقالات الحالي

مدريد، (إفي): أعلن الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اليوم أنه قرر تقديم طعن قانوني على نظام الانتقالات والمجمل الاقتصادي لكرة القدم حاليا لأنه يتعارض مع حرية انتقال اللاعبين.

وستقوم (فيفبرو) بنقل شكواها وتوصياتها إلى المفوضية الأوروبية ومحكمة العدل الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان ضد قواعد الانتقالات بين الأندية بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأنها تضع عراقيل أمام حرية انتقال اللاعبين.

وقال رئيس (فيفبرو)، فيليب بيات في تصريحات للموقع الرسمي للنقابة "نظام الانتقال دائما ما يتم على حق أعضائنا كعاملين وبشر".

وأوضح المسئول أن التعويض عن حقوق الرعاية يتم حسابه بمستويات مرتفعة كثيرا عن التكلفة الحقيقية وساهم في رفع قيمة الصفقات.

وأضاف بيات "اللاعبون في النهاية موظفون وحين يتمتعون بنفس الحقوق الموجودة لدى باقي العمال، حينها سيشعر (فيفبرو) بالرضا".