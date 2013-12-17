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فرانس فوتبول: فاران على رادار سان جيرمان

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فرانس فوتبول: فاران على رادار سان جيرمان فرانس فوتبول: فاران على رادار سان جيرمان

باريس، (إفي): سيسعى باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع مواطنه رفائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم.

وقالت مجلة (فرانس فوتبول) أن النادي الفرنسي سيسعى لاتمام الصفقة عقب انتهاء الموسم الجاري حيث يأتي فاران ضمن قائمة من اللاعبين المطلوبين بالنسبة لـ"بي إس جي".

وتضم القائمة وفقا لما قالته المجلة ذائعة الصيت بخلاف فاران المصاب حاليا كل من لاعب يوفنتوس الإيطالي، الفرنسي بول بوجبا والبلجيكي إدين هازارد لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ويبدو الأمر صعبا للغاية بالنسبة للاعبين الثلاثة الذين ينظر إليهم مدربو أنديتهم على أن كلا منهم يمثل مستقبل الفريق الذي يمثله.

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