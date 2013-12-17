بالفيديو - أهم 10 مباريات خلال عام 2013

يستعرض FilGoal.com أهم 10 مباريات محلية وإفريقية وأوروبية شهدها عام 2013 الذي كان حافلا بالعديد من المباريات القوية والمثيرة.

1 - بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند 2-1

بعد أعوام طويلة من الانكسارات، بلغ بروسيا دورتموند نهائي دوري أبطال أوروبا بعد 16 عاما من تتويج بلقبه الوحيد.

لكن الأميرة الأوروبية ابتسمت لشخص أخر، وأخيرا نالها الفريق البافاري بعد المحاولة الثالثة خلال 4 أعوام فقط.

أريين روبن الرجل الأكثر نحسا في النهائيات استطاع أن يحسم لقب دوري أبطال أوروبا بهدف متأخر في الدقيقة 89 ليحسم اللقب لبايرن ميونيخ ويقضي على أحلام بروسيا دورتموند منهيا مغامرة رائعة لأبناء كلوب.

2 - بايرن ميونيخ وبرشلونة 4-0

بداية سيطرة أي فريق في أوروبا على حقبة ما تبدأ في كسر أقوى فريق في أوروبا، هذا ما فعله بايرن ميونيخ ببرشلونة حينما التقى الفريقان في نصف نهائي دوري الأبطال على ملعب أليانتس أرينا.

رباعية نظيفة لبايرن ميونيخ وشلل تام في أداء ميسي وشابي وإنيستا ورفاقهم كانت محصلة مباراة الذهاب بين الفريقين ليسطر البافاري تاريخا جديدا له ومنهيا هيمنة برشلونة على أوروبا.

3 - وست بروميتش ومانشستر يونايتد 5-5

سير أليكس فيرجسون يودع الملاعب ويعتزل التدريب بعد مسيرة حافلة بالإنجازات خاصة مع مانشستر يونايتد، الشياطين الحمر حسموا الدوري لصالحهم إلا أن كرة القدم رفضت توديع الاسكتلندي العجوز بطريقة عادية.

تعادل مثير بخمسة أهداف لكل منهما كانت نتيجة المباراة الأخيرة لفيرجسون إلا أنه تذوق مرارة العودة في المباريات بعد أن سجل وست بروميتش 3 أهداف في الدقائق الـ10 الأخيرة بعد أن كان متأخرا 5-2.

4 - ريال مدريد وأتليتكو مدريد

احتاج أتليتكو مدريد لـ17 عام لكي يكسر عقدة جاره وغريمه ريال مدريد إذ لم يستطع خلال تلك المدة أن يحقق ولو فوز وحيد عليه، التقى الفريقان في نهائي كأس الملك على ملعب سانتياجو برنابيو في بطولة تبدو سهلة على فريق مورينيو.

وعلى الرغم من تقدم رونالدو بهدف إلا أن أتليتكو استطاع أن يعود في المباراة ويسجل هدفين الثاني كان في الوقت الإضافي ليحسم اللقب لصالحه ويخرج الملكي دون بطولات.

5 - البرازيل وإسبانيا

كما انتهت سيطرة برشلونة على أوروبا بنفس الطريقة استطاعت البرازيل أن تحقق فوزا كبيرا على إسبانيا في نهائي كأس القارات بثلاثية نظيفة ليطلق منتخب السليساو إنذارا شديد اللهجة لجميع المنتخبات قبل كأس العالم 2014.

6 - مصر وغانا

الخسارة الأكبر في تاريخ منتخب مصر في تصفيات إفريقيا والصادمة للجميع كانت في واحدة من أهم مباريات الفراعنة حينما واجهوا منتخب غانا في كوماسي بتصفيات إفريقيا النهائية المؤهلة لكأس العالم 2014 بالبرازيل.

6-1 كانت خسارة حملت نهاية للجيل التاريخي لمنتخب مصر الذي حقق 3 بطولات أمم إفريقيا إلا أنه فشل أيضا 3 مرات في التأهل للمونديال .. خسارة لم يعوضها انتصار شرفي في مباراة الإياب بهدفين مقابل هدف.

7 - الأهلي وأورلاندو

بطولة جديدة أضافها المارد الأحمر لخزانة بطولاته، دوري أبطال إفريقيا للموسم الثاني على التوالي والثامنة في تاريخ الأهلي بفضل أهداف أبو تريكة وأحمد عبد الظاهر في شباك أورلاندو بعد أن استطاع أن يحقق تعادلا إيجابيا 1-1 في مباراة الذهاب بجنوب إفريقيا.

الأهلي واجه أورلاندو من قبل في دور المجموعات وخسر في الجونة 3-0 وتعادل في جنوب إفريقيا سلبيا، إلا أن الأهلي استطاع أن يسعد جماهيره التي احتشدت من جديد في ملعب المقاولون.

8 - السويد والبرتغال

القرعة ظلمت العالم في المونديال بعد أن وضعت إبرا وكريستيانو رونالدو في مواجهة مصيرية يصعد منها واحد فقط مع منتخب بلاده لكأس العالم 2014، مباراة الذهاب انتهت بهدف نظيف سجله رونالدو.

مباراة الإياب شهدت إثارة غير مسبوقة وحرب فردية بين إبرا ورونالدو تفوق فيها البرتغالي بهاتريك مقابل هدفين للسويدي ليقود كريستيانو منتخب بلاده للتأهل إلى كأس العالم.

9 - بازل ومكابي تل أبيب

مباراة جذبت كل المصريين بعد أن اضطر الثنائي محمد صلاح ومحمد النني للسفر إلى إسرائيل لمواجهة مكابي تل أبيب مع فريقهم بازل السويسري في تمهيدي دوري أبطال أوروبا.

استقبال سيء للثنائي المصري إلا أن محمد صلاح رد بهدف أسكت جمهور مكابي تل أبيب ناهيك عن باقي أحداث المباراة من سب بالعربية للاعبين المصريين واحتفال مستفز من الجناح المصري بعد هدفه.

10 - الزمالك ووادي دجلة

بعد 5 سنوات عجاف دون بطولات استطاع الزمالك أن يتوج ببطولة أخيرا بعد أن فاز بكأس مصر 2013 على حساب وادي دجلة بثلاثية نظيفة.

أداء رائع طوال البطولة من الزمالك توجه أخيرا ببطولة انتظرها الجمهور الزملكاوي كثيرا.