ريفالدو: أتمنى فوز ميسي بجائزة 2013 رغم ' عدم أحقيته '

يتمنى ريفالدو نجم الكرة البرازيلية المعتزل فوز ليونيل ميسي ساحر برشلونة بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وقال ريفالدو الذي صنع أمجاده في برشلونة: "أتمنى فوز ميسي، لكني أقر بأن كريستيانو رونالدو كان الأفضل هذا العام".

ميسي ساحر برشلونة ينافس ماكينة أهداف ريال مدريد وفرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ ومنتخب فرنسا على اللقب.

وكان دييجو مارادونا أيقونة الكرة الأرجنتينية قد أعلن عن تفضيله لكريستيانو رونالدو على ابن وطنه ليونيل ميسي في سباق أفضل لاعب عام 2013.

وقال مارادونا الذي درب ميسي في منتخب الأرجنتين: "أظن أن رونالدو الأحق هذا العام".

وأوضح "ميسي كان مصابا لفترات طويلة في 2013.. رونالدو كان في مستوى مبهر".

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