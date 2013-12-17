القنصلية السودانية بأسوان تحتفل بعيد الاستقلال الـ 58

بدأت احتفالات القنصلية السودانية بأسوان بعيد استقلال السودان ال 58 ،من خلال إقامة مهرجان فنى بقصر الثقافة و افتتاح معرض للمنتجات السودانية ثم حفلاً غنائياً لمجموعة من المطربين السودانيين ومن المقرر أستمرار الاحتفالات إلى يوم 19 ديسمبر.

من ناحيته قال القنصل العام لجمهورية السودان بأسوان السفير الدكتور أيمن زكريا :”إن الاحتفالات بعيد استقلال السودان بدأت بعدة فعاليات مسبقة خلال الأيام الماضية ،بدأت بمهرجان للفروسية بمدينة دراو و تم إهداء الفائزين كأس القنصلية العامة بجانب الدورى الرياضى والذى شاركت فيه فرق رياضية مصرية وسودانية و فاز بكاس الدورى فريق بلانة وتم إهداءه كأس القنصلية”.

كما تم افتتاح المعرض الثقافي و التراثي للسودان مما يعكس الإرث والتراث السودانى لأهل مصر ووجه السفير السودانى الدعوة إلى أهل أسوان بشكل خاص والمصريين بصورة عامة للمشاركة فى الأيام التالية للأحتفالات ،لافتاً إلى أنه من المقرر خلال الاحتفالات عقد ندوة عن العلاقات المصرية السودانية متمنياً حشد الجماهير المصرية فى الحفل الختامى يوم الخميس القادم.

وأوضح زكريا أن الحفل الختامى سيحضره وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عبدالله محمد عثمان وبرفقته بعض القيادات السودانية،و سيضم الحفل الختامى أغانى وطنية تعكس أستقلال السودان وفعالياته،مشيراً إلى أن تم أختيار يوم 19 ديسمبر للحفل الختامى لانه ذكرى أعلان أستقلال السودان من داخل البرلمان السودانى عام 1955. واللافت للنظر خلال الاحتفالية الغياب التام للمسؤلين بمحافظة اسوان واذا كان غياب المحافظ بسبب مجلس المحافظين فاين باقى قيادات المحافظة .