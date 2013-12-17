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بالفيديو.. top 10″فيديو7″ الأكثر مشاهدة على يوتيوب

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بالفيديو.. top 10″فيديو7″ الأكثر مشاهدة على يوتيوب بالفيديو.. top 10″فيديو7″ الأكثر مشاهدة على يوتيوب

أثرت “7 قناة اليوم السابع المصورة”، منذ انطلاقها، قبل نحو عام، مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بمقاطع الفيديو، لاسيما “يوتيوب”، بآلاف الساعات المؤثرة، التى غيرت مسار الرأى العام تارةً أو أبصرته بحقائق ووقائع لم يكن يراها تارةً أخرى.

وميّز “فيديو7″ حضورها، بكل الأحداث التى شهدتها القاهرة الكبرى، وجميع محافظات الجمهورية، ورصدها التطورات بدقة، على مدار العام، الأمر الذى مكنها من تسجيل لقطات، عجز آخرون عن الوصول إليها، سواءً من المواقع الإلكترونية أو القنوات الفضائية، واكتفوا بالنقل عن قناة اليوم السابع المصورة.

وفيما يلى رصد بأكثر مقاطع “فيديو7 قناة اليوم السابع المصورة”، مشاهدة على “يوتيوب” خلال 2013:

.. سيدة لضابط ملتحٍ أنا أرجل منك

بالفيديو.. إخواني يصفع سيدة «مسنة» على وجهها بالقلم أثناء محاكمة المعزول

بالفيديو. .شاهد «شلوت» بنت جريئة تدافع عن نفسها فى مواجهة التحرش

استمع لأخطر تسجيل لـ«مبارك» : «السيسى ده طلع عقر» “الحلقة الاولى كليب 1″

بالفيديو ملكة جمال المغرب اختارونى لأننى «ثرية»

القبض علي العاملين بقناة «25» بعد بيان «السيسى»

أهالى «أبو مسلم»: أحرقنا منزل الشيعى لعقده حفل زواج متعة جماعى

مرسى يخطئ فى سيارته والحرس يوجهه للسيارة الصحيحة

منتقبة ترقص على أنغام «تسلم الأيادى» بفرح شعبى فى الجيارة

نساء يهددن بخلع ملابسهن بميدان التحرير
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مصر 365

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