تشغيل أول قمر صناعى قطرى "مقاوم للتشويش" غدا

يبدأ غدًا الأربعاء، البث على أول قمر صناعى قطرى، وذلك بالتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطنى، الذى يوافق 18 ديسمبر.

وقالت الشركة القطرية للأقمار الصناعية سهيل سات، فى بيان بثته على حسابها الرسمى، فى موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه سيتم بدءا من 18 ديسمبر (غدا) بث قنوات شبكة الجزيرة الفضائية على القمر الصناعى سهيل 1، القمر الأول فى مجموعة سهيل سات.

ويمتاز "سهيل1" باعتماده أحدث تقنيات مقاومة التشويش، الأمر إلى سيوفر المزيد من الحماية لترددات الجزيرة من أى محاولات متعمدة للتشويش على إشارتها، بحسب البيان.