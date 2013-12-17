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شيرين بفستان مثير في آخر حفلاتها

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شيرين بفستان مثير في آخر حفلاتها شيرين بفستان مثير في آخر حفلاتها

أحيت النجمة المصرية عبد الوهاب حفل إحدى شركات زيوت السيارات بمناسبة مرور 100 عام على تواجدها في . وهو الحفل الذي أقيم في فندق "ماريوت ميراج". شيرين تألقت خلال الحفل بفستان مثير ومبهر وإطلالة جذبت أنظار جمهور الحفل إليها. كما أبدعت شيرين في تقديم مجموعة من أغنياتها على مدار ساعة ونصف. حضرت شيرين الحفل بصحبة مدير أعمالها ياسر خليل. والحفل كان من تنظيم وليد منصور. شيرين حرصت خلال الحفل على الاستجابة لكل رغبات جمهورها سواء في الأغاني التي طلبوا منها تأديتها ومنها "مشربتش من نيلها". كما استجابت لهم في التقاط العديد من الصور الفوتوغرافية معهم.

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سيدتي

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