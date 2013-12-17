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"قلم حمرة" السّوري ينطلق في شوارع بيروت

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"قلم حمرة" السّوري ينطلق في شوارع بيروت "قلم حمرة" السّوري ينطلق في شوارع بيروت

انطلقت يوم الأحد عمليّات تصوير المسلسل السّوري الجديد "قلم حمرة"، بحسب ما صرّحت به الفنّانة السّورية ديمة الجندي، التي تشارك في بطولة العمل.
مسلسل "قلم حمرة" عمل اجتماعيّ معاصر، يتناول أوضاع السوريين، في ظلّ الظروف الصّعبة التي أصابتهم، بعد اندلاع الأزمة في البلاد، وهو عن نص السيناريست السّوريّة يم مشهدي، ومن إخراج السوري حاتم علي.
ويشارك في بطولة العمل عدد من الفنّانين السوريّين، منهم: عابد فهد، سلافة معمار، كاريس بشار، ديمة الجندي، دانة مارديني، أحمد الأحمد...

 

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