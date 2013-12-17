كيف دخلت الفنانة السّورية جيهان عبد العظيم "قلوب" المصريّين؟!

تطلّ الفنّانة السّورية جيهان عبد العظيم، للمرّة الأولى، خلال مسيرتها في الدراما السّورية، التي أثمرت أكثر من 60 عملاً درامياً، في الدراما المصريّة، عبر مسلسل "قلوب"، الذي تقرّر عرضه خلال شهر آذار/مارس المقبل.

وحسب البيان الإعلامي لعبد العظيم، فإنّ مسلسل "قلوب" هو دراما اجتماعيّة واقعيّة، تعرض حكاية خمس فتيات، تجمع بينهنّ صداقة قويّة منذ أيام الطّفولة. وتتّفق الفتيات في مرحلة الثّانوي، أثناء إحدى الجلسات، أن يجتمعن بعد سنوات في نفس المكان الذي كنّ يجتمعن فيه دائماً. وتمرّ السّنون، وتلتقي الفتيات مرّة أخرى في نفس المكان...

تجسّد عبد العظيم في العمل شخصية فتاة رومانسيّة تدرس في الجامعة الأمريكية. لكنّها تقوم بافتتاح مشروع خاصّ بها في مجال تصنيع العطور، وتقوم بتصديرها إلى الخارج. وضمن أحداث المسلسل، تتعرّض الفتاة لعدّة مواقف، ما يجعلها تعيد حساباتها في الطريقة التي تحيا بها.

مسلسل " قلوب" من بطولة علا غانم وجيهان عبد العظيم ونجلاء بدر وإنجي المقدم وغادة الشريف، وهو من تأليف الكاتب هاني كمال، ومن إخراج حسين شوكت.

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