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بالصّور.. نادين نجيم تتعرّض لضربة سكيّن في وجهها

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بالصّور.. نادين نجيم تتعرّض لضربة سكيّن في وجهها بالصّور.. نادين نجيم تتعرّض لضربة سكيّن في وجهها

بوجه مجروح بالسّكين، ظهرت الفنّانة اللبنانيّة نادين نجيم في إحدى الصّور، التي تم نشرها عبر "فيس بوك"، لتُفاجئ جمهورها بوضعها المأساوي. والحقيقة أنّ نجيم لم تتعرّض لأيّ أذى، والجرح كان عبارة عن خدعة دراميّة ومكياج لأجل دور "ليلى" الذّي تجسّده في المسلسل الاجتماعي "لو".
ويتابع نجوم مسلسل "لو" تصوير العمل في بيروت، وهو عمل عربي مشترك، يدور في إطار دراما رومانسيّة اجتماعيّة تسلّط الضّوء على مشاكل الحياة الزوجية في المجتمع، ومشاكل الخيانة.
ويشارك في بطولة العمل الفنّان السّوري عابد فهد، الفنانة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم، الفنّان اللبناني يوسف الخال، والفنان السوري عبد المنعم عمايري، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من النجوم.
مسلسل "لو" يتألّف من 30 حلقة، وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر، ومن إخراج المخرج السّوري سامر البرقاوي.

 

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