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اعتقال الفنّانة السوّريّة ليلى عوض على الحدود

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اعتقال الفنّانة السوّريّة ليلى عوض على الحدود اعتقال الفنّانة السوّريّة ليلى عوض على الحدود

أكّد فنّانون سوريّون ونشطاء اعتقال الفنّانة السّورية ليلى عوض عند النقطة الحدودية اللبنانية السورية في منطقة الجديدة، لدى عودتها من ألمانيا لتزور ابنها الوحيد في دمشق، وهي مُعتقلة حاليّاً في فرع الخطيب "أمن الدّولة" بدمشق.
ودعمت الفنّانة السّوريّة يارا صبري المعروفة بنشهرها المُنظّم لأسماء المعتقلين والمُفرج عنهم، زميلتها عوض، وطالبت بإطلاق سراحها فوراً مع بقيّة معتقلي الرّأي في سوريّا، كذلك طالب الكاتب السّوري المُعارض فؤاد حميرة بالحرّيّة لزميلته، سيّما أنّه تعرّض للاعتقال منذ عدّة أشهر.
يشار إلى أنّ الفنانة ليلى عوض تعتبر من أبرز الفنانات الناشطات في دعم الثّورة السّوريّة وإطلاق المبادرات لأجلها، إضافة لدورها مع الفنانة يارا صبري في توثيق أسماء المعتقلين والمطالبة بالإفراج عنهم.
والفنّانة ليلى عوض من مواليد مدينة حلب، شاركت بالعديد من الأعمال المسرحيّة والتلفزيونية والسّينمائية، بالإضافة للأعمال الإذاعية والدّوبلاج، ومن أهم أعمالها بالدراما مسلسل "ليل ورجال"، مسلسل "مواسم الخير"، مسلسل "مرايا"، مسلسل "كشف الأقنعة" مسلسل "أبو البنات" ...

 

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