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الأهلي يدرس علاج وليد سليمان وأحمد عادل في ألمانيا

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الأهلي يدرس علاج وليد سليمان وأحمد عادل في ألمانيا الأهلي يدرس علاج وليد سليمان وأحمد عادل في ألمانيا

يدرس الجهاز الفني للأهلي سفر وليد سليمان جناح الفريق والحارس أحمد عادل عبد المنعم إلى ألمانيا من أجل العلاج من إصابتيهما.

وكان وليد سليمان قد عانى من متاعب في الركبة قبل مواجهة جوانزو في أولى مباريات الأهلي، إلا أنه شارك، ولكن اللاعب تغيب عن مران يوم الأحد.

فيما تعرض أحمد عادل عبد المنعم لإصابة برشح في الركبة، وسيخضع لجراحة.

وعلم مراسل FilGoal.com أن سليمان وعبد المنعم مرشحان للسفر إلى ألمانيا من أجل عناية أكبر.

ويلعب الأهلي مع مونتيري المكسيكي في مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بكأس العالم للأندية يوم الأربعاء.

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