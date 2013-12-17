مسلم لـ"السيسي": الشعب منحك ثقة لا يحلم بها أي قائد وينتظر الرد

مسلم: أول طعنة أصابت سائق المنصورة كانت من "سيدة إخوانية"

كتب : سهيلة حامد منذ 38 دقيقة

وصف الكاتب الصحفي محمود مسلم، مدير تحرير جريدة "الوطن"، جماعة الإخوان المسلمين بـ"العصابة" الإرهابية الخائبة، فالإخوان هدفهم "ينكدوا عالشعب"، مضيفًا أن مرشد جماعة الإخوان محمود عزت، يؤكد أن الرئيس المعزول محمد مرسي سوف يعود، لافتًا إلى أن ما يدعيه "كذب واضح".

وعلّق مسلم على الحادث الإرهابي الذي ارتكبه شباب جماعة الإخوان، بذبح سائق المنصورة، في مسيرة غير مرخصة، وقال: "الناس اللي (بتتنحنح) على الحرائر.. أول طعنة أصابت السائق كانت من سيدة إخوانية". وأضاف لن يهدأ لمصر بالًا إلا بعد محاكمة قتلى سائق المنصورة، كما ألقى الاتهامات على الحكومة المصرية ووزير الدفاع ورئيس الجمهورية، قائلا: دم الرجل الذي قتل أمس، فى رقبة عدلي منصور، وحكومة الببلاوي، لافتًا إلى أن الحكومة تأخرت في إصدار قانون التظاهر، وأيضًا دمه في رقبة حسام عيسى، وفي رقبة بعض القوى الثورية.. دم السائق في رقبة النخبة "المايعة"، على حد وصفه، وأيضا في رقبة السيسي، رافضًا أن يكون دور "السيسي" مختذلا في الجيش فقط، وقال مخاطبًا وزير الدفاع، الشعب منحك ثقة لا يحلم بها أي قائد على الإطلاق، فالناس تنتظر منه رد فعل أقوى من ذلك، مضيفًا الشعب غير مقتنع بالببلاوي أو بعدلي منصور، مشددًا على ضرورة تحرك السيسي وتغيير تلك الحكومة.

مسلم يطالب بعودة الحرس الجامعي

وتابع قائلا: الحكومة الحالية رخوة ومترددة وأثبتت أن من يديرها مجموعة من الهواة، ودلل على ذلك بأن الرئيس الأسبق حسني مبارك راهن على حكومة نظيف حتى جاءت 25 يناير وأقصت حكومته، وأيضا المشير حسين طنطاوي راهن على حكومة عصام شرف حتى جاءت أحداث مجلس الوزراء وأقصت حكومته، وأيضا الرئيس المعزول محمد مرسي راهن على حكومة هشام قنديل حتى تم إقصائها في 30 يونيو.

وأشار مسلم، خلال لقائه بقناة "الحياة"، إلى أحداث الجامعات، وقال كان من الضروري انعقاد جلسات بين رئيس الدفاع والداخلية مع رؤساء الجامعات؛ لمناقشة الوضع في الجامعات، متسائلا: "محدش بيروح عشان يتعلم دلوقتي، فيه حد بيتعلم بالمولوتوف؟"، وأضاف: جابر جاد نصار رجل كل هدفه "إن العيال تصفق له"، هناك فرق كبير بين رجل الدولة والناشط، مستنكرًا أن وزارة التعليم العالي لم تتخذ أي إجراءات رادعة ضد إرهاب طلاب الإخوان بالجامعات لأن أيديها مرتعشة.

مسلم: "البلد مش هينفع تقعد من غير رئيس كدة 4 أو 5 أشهر"

كما طالب بعودة الحرس الجامعي، وعمل اجتماعات لاتخاذ إجراءات رادعة لكل من يتجاوز، مستنكرا أن الشاب الذي سب الشيخ على جمعة يتم الحكم عليه بعدة شهور.

وأكمل مسلم، أنه غير مقتنع أن وزير الداخلية الحالي لايصلح للمرحلة، ويثبت عدم جراءته لهذا المنصب.

كما طالب الكاتب الصحفي، بضرورة إقالة هشام جنينة الرئيس المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى أن مهمته طيلة فترة حكم "الإخوان" سب الجيش والمخابرات، والآن يصرح بأن مرسي كان "هيدخل البلد في حيطة".

كما أوضح أن مصر تحتاج رئيس قوي في أقرب فرصة، مضيفًا: "البلد مش هينفع تقعد من غير رئيس كدة 4 أو 5 أشهر".

مسلم: رئيس جامعة القاهرة رجل كل هدفه "إن العيال تصفق له"

رافضًا أن تكون الانتخابات البرلمانية "خطوة أولى"، فالبلد تحتاج لرئيس قوي، ووجود البرلمان في الخطوة الأولى "هيلخبط العملية السياسية".