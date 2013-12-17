“وفد” الإسكندرية: دستور 2013 أعطى للمرأة حقوقها كاملة

أكد الدكتور عبد الله الشقانى أستاذ القانون الدستوري أن دستور 2013 أعطى للمرأة حقوقها إذ تساوت مع الرجل في كافة الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وذلك بموجب المادة العاشرة والحادية عشر.

وأشار الشقانى إلى إن دستور 2012 الإخوانى أهدر حقوق المرأة ولم يمنحها حقوقها كأمله مثل الدستور الحالي الذي جعل كل المصريين مواطنين من الدرجة الأولى و جرم العبودية والعنصرية وتخلص من الطائفية وجعل الخيار الوحيد هو الوطن دستور ليس فيه محمد الصاوي ممثل للكنيسة , أو أم أيمن التي نست إنها أمرآة وعملت على انتهاك حقوق المرأة وألغت قانون منع التحرش.

وجاء ذلك في ندوة نظمها حزب الوفد بالإسكندرية بعنوان ” دستور بلدنا ” و بإشراف أحمد ماهر حفني و بحضور نادر مجر نائب رئيس اللجنة والسيد سعيد سكرتير عام الحزب .

وأكد أستاذ القانون الدستوري خلال الندوة على أن الدستور أعطى للعمال حقوقهم كامله فى دستور 2013 إذ نص على عدم فصل العامل فصلاً تعسفياً إلا بموجب حكم قضائى واجب النفاذ وذلك بموجب المادة الرابعة عشر من الدستور ,كما أن الدستور اهتم بالزراعة وجعلها مقوم أساسي للاقتصاد الوطني بموجب المادة التاسعة والعشرون , وأهتم المشرع بالصحة والتعليم إذ خصص للصحة 4% من الناتج القومي وخصاص للتعليم 3% من الناتج القومي مع تصاعد هذه النسب تدريجياً حتى تتفق مع المعدلات العالمية طبقاً للمادة الثامنة عشر والتاسعة عشر من الدستور.

وأوضح الدكتور عبد الله الشقانى أستاذ القانون الدستوري أن الدستور ربط المشرع بالمادة الثانية عشر بالمبادئ الأساسية فى تحقيق التنمية والتقدم وإن كل حق يقبله واجب عندما قال العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة , كما فرض المشرع على الدولة إن تكفل خدمات التامين الاجتماعي والصحي لجميع المواطنين سوء .

وأستكمل الشقانى حديثه أن الدستور وضع معاش لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعامله غير المنتظمة بموجب المادة 17.

وأشار الشقانى إلى أن الدستور حرص على حماية نهر النيل وشواطئ الدولة وبحرها وحماية الثروة السمكية وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بموجب المادة ثلاثون وواحد وثلاثون ،كما حرص الدستور على أن موارد الدولة ملك الشعب وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن إستغالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها بموجب المادة الثانية وثلاثون، كما حرص الدستور بمواده 33 , 34 , 35 على حماية الدولة بأنواعها الثلاثة وهى الملكية الخاصة والعامة والتعاونية.

وأوضح الشقانى أن دستور 2012 كان يحتوى على مواد تخص جماعة الإخوان المسلمين ولا تخدم جميع المواطنين , وإن دستور 2013 إنحاز للمواطن المصري وليس لفصيلة بعينه، كما أقر مبادئ المساواة والعدل وتكافوء الفرص وعدم التمييز بين المواطنين , ولم يحمل دستور 2013 بين طياته انتقاما لأحد كما حدث بالمادة 232 من دستور الإخوان 2012 والتى كانت تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل ممارسة العمل السياسى والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات فهو دستور ظهر فى أبهى صورة لا يضحك على البسطاء.

ونوه الشقانى بأن دستور 2013 صنعه وشارك فيه الدكتور محمد المساح ممثل المعاقين الذى أبكى الجميع , وقد أعطى الدستور حق المعاقين المهدورة من دستور 1923 , إذ أعطى لهم نسبة التعيين وحقوقهم السياسية والاجتماعية والحزبيه كامله وجعلهم مواطنين من الدرجه الأولى ،وقد حرص المشرع فى الدستور على أن يبرز حقيقة هامه فى المادة الثامنه تتفق مع تاريخ وقيم المجتمع المصرى وهو المجتمع الذى يؤمن بالأخاء والحب والتراحم ونفاذ الصراع الطبقى , وتقويم العلاقات بين أفرد الشعب على أساس من التساند والترابط .

وأكد الشقانى أن الدستور حرص على أسباب الكفايه والعدل بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول ويحمى الكسب المشروع ويكفل عادلة التوزيع للأعباء والتكاليف العامه وذلك بموجب المادة التاسعه .

وأكد الشقانى بأن مواد الدستور يسهل تطبيقها فى ظل مجلس نواب قوى والوعى لدى المواطنين بواجبتهم وحقوقهم .

وحذر الشقانى من محاولات الإخوان وأنصارهم لتعطيل الاستفتاء، مؤكداً أنهم لا يريدون دولة القانون ولكنهم يريدون مصر دولة للمرشد , وطالب جموع الشعب المصرى بالتصويت بنعم على الدستور .