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حريق يلتهم محل لتعبئة اسطوانات الغاز بالمحلة

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حريق يلتهم محل لتعبئة اسطوانات الغاز بالمحلة حريق يلتهم محل لتعبئة اسطوانات الغاز بالمحلة

أرشيفية

شب حريق بمحل لتعبئة اسطوانات الغاز المنزلية الصغيرة بقرية القيصرية مركز المحلة نتيجة لتسرب الغاز، وعلى الفور هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران.

تلقى اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد علاء عمار مأمور مركز المحلة يفيد بنشوب حريق بمحل لتعبئة اسطوانات الغاز بقرية القيصرية مركز المحلة، وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد رفيق رفعت رئيس قسم الحماية المدنية والحريق، وتبين أن المحل ملك “عبد الغني محمود سلامة”.

وكشفت التحريات أثناء قيامه بتعبئة اسطوانات الغاز الصغيرة من اسطوانات البوتجاز المعدة للاستخدام المنزلي حدث تسرب للغاز من إحدى الاسطوانات أثناء عمليات التعبئة، مما أدى لنشوب حريق تسبب في حرق المحل بالكامل وسقوط بعض أجزاء من سقف المنزل.

تم تحرير محضر بالواقعة ضد مستأجر المحل وصاحب العقار وتم إخطار اللواء أسامة بدير مدير أمن الغربية بالحادث.

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