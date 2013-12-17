قطر تبدأ بث «الجزيرة» على قمر صناعي مقاوم للتشويش الأربعاء

قالت الشركة القطرية للأقمار الصناعية، «سهيل سات»، إنه سيتم بدءًا من الأربعاء 18 ديسمبر بث قنوات شبكة الجزيرة الفضائية على القمر الصناعي «سهيل 1»، بالاعتماد على تقنيات مقاومة للتشويش، لتوفير حماية لترددات قنوات الجزيرة من أي محاولات متعمدة للتشويش على إشارتها، بحسب البيان، فيما سيبدأ البث على القمر الصناعي بالتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.وأعلن علي بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سـات»، في تصريحات صحفية مؤخرًا أن تصنيع القمر «سهيل» تم بتقنية عالية الجودة مقاومة للتشويش، حيث يستطيع مـعـرفـة الـتـشويش في دقيقة واحدة وتحـديد مـكانه ومصدره، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الأولوية في خدمات «سهيل 1» للبث التليفزيوني ستكون لتليفزيون قطر وقنوات الجزيرة.وأعلنت «الجزيرة» في يوليو الماضي أنها تتعرض لتشويش وصفته بالـ«متعمد» على القمر الصناعي المصري «نايل سات»، كما سبق أن أعلنت أنها واجهت عمليات تشويش متكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال تغطيتها الثورات العربية، ومنافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 بجنوب أفريقيا.إعلان - Ads إعلان - Ads