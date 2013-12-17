أخبار عاجلة

8 الصبح - لقاء مع السفير علاء يوسف للكشف عن تفاصيل زيارة السيسى لواشنطن "زيارة عمل فقط" -
الغربية: تحسن حالة 4 مصابين فى انفجار "مركز التدريب" و4 حالتهم خطيرة -
بريطانيا تأسف للسعودية للاعتداء على المتحدث باسم تحالف اليمن -
الرئيس البوليفي خضع لجراحة ناجحة في كوبا -
8 الصبح - تعرف على حقيقة وكواليس القبض على "أوكا وأورتيجا" وترحيلهم إلى قسم عين شمس -
8 الصبح - لقاء مع النجوم الشباب أبطال فيلم "سكر برة" فى العرض الخاص للفيلم -
8 الصبح - أبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية صباح اليوم -
300 جنيه انخفاضًا في أسعار الحديد خلال أبريل الجاري -
«المركزي» يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
8 الصبح - أ/شيرين نجيب ترد على حادثة إعتداء زوج على زوجته بالضرب المبرح وإنكاره إمام النيابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

قطر تبدأ بث «الجزيرة» على قمر صناعي مقاوم للتشويش الأربعاء

Google+ Print
قطر تبدأ بث «الجزيرة» على قمر صناعي مقاوم للتشويش الأربعاء قطر تبدأ بث «الجزيرة» على قمر صناعي مقاوم للتشويش الأربعاء
قالت الشركة القطرية للأقمار الصناعية، «سهيل سات»، إنه سيتم بدءًا من الأربعاء 18 ديسمبر بث قنوات الجزيرة الفضائية على القمر الصناعي «سهيل 1»، بالاعتماد على تقنيات مقاومة للتشويش، لتوفير حماية لترددات قنوات الجزيرة من أي محاولات متعمدة للتشويش على إشارتها، بحسب البيان، فيما سيبدأ البث على القمر الصناعي بالتزامن مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني.وأعلن علي بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للأقمار الصناعية «سهيل سـات»، في تصريحات صحفية مؤخرًا أن تصنيع القمر «سهيل» تم بتقنية عالية الجودة مقاومة للتشويش، حيث يستطيع مـعـرفـة الـتـشويش في دقيقة واحدة وتحـديد مـكانه ومصدره، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الأولوية في خدمات «سهيل 1» للبث التليفزيوني ستكون لتليفزيون قطر وقنوات الجزيرة.وأعلنت «الجزيرة» في يوليو الماضي أنها تتعرض لتشويش وصفته بالـ«متعمد» على القمر الصناعي المصري «نايل سات»، كما سبق أن أعلنت أنها واجهت عمليات تشويش متكررة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال تغطيتها الثورات العربية، ومنافسات كأس العالم لكرة القدم عام 2010 بجنوب أفريقيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

    الكلمات الدلائليه