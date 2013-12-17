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ليبيا تحدث أسطولها الجوي بطائرات بوينج

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ليبيا تحدث أسطولها الجوي بطائرات بوينج ليبيا تحدث أسطولها الجوي بطائرات بوينج

كتب : أ.ش.أ منذ 22 دقيقة

بحث وزير المواصلات الليبي عبد القادر محمد أحمد مع المدير الإقليمي لشركة بوينج لصناعة الطائرات في أوروبا وشمال إفريقيا بيلو أولفر، أوجه التعاون بين الوزارة والشركة في مجال التدريب والتأهيل وإنشاء مراكز عالمية بليبيا.

وأكد وزير المواصلات في تصريح له اليوم، أن ليبيا تسعى إلى تحديث أسطولها الجوي، وأن هذا التحديث لن يقتصر على طائرات الإيرباص، وإنما ستضاف إليه مجموعة من طائرات البوينج الحديثة .

وأضاف أحمد، أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى تشغيل رحلات جوية لأمريكا، مشيرًا إلى أن هناك اتجاها لاستثمار تشغيل رحلات جوية لشركات الطيران الليبية باتجاه أمريكا وآسيا، وذلك نظرًا للموقف السلبي الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي تجاه شركات الطيران الليبية.

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