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إطلاق طابعات مزودة بـ"الواى فاى" للشركات الصغيرة والمتوسطة

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إطلاق طابعات مزودة بـ"الواى فاى" للشركات الصغيرة والمتوسطة إطلاق طابعات مزودة بـ"الواى فاى" للشركات الصغيرة والمتوسطة

أطلقت شركة زيروكس أجهزة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة باسم Phaser 3610 و WorkCentre 3615 وهى مزودة بإمكانية الاتصال بـWi-Fi.

تعتبر الأجهزة الجديدة من أسرع الأجهزة أحادية اللون حيث تقوم بطباعة 47 ورقة فى الدقيقة ما يشير لقدرتها على استيعاب كميات كبيرة من الورق، بما يضمن زيادة الإنتاجية وهو ما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث إنه إلى جانب الأدراج الأساسية التى تتسع لحوالى 700 ورقة، يمكن تزويدها بثلاثة أدراج إضافية يتسع كل منها لعدد 550 ورقة ليكون المجموع 2,350 ورقة وهو ما يسمح أيضاً باستخدام العديد من الوسائط المختلفة.

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مصر 365