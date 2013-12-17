القبض على 8 طلاب «إخوان» بجامعة المنيا بعد تعديهم على قوات الأمن

ألقت أجهزة الأمن بالمنيا القبض على 8 طلاب بجامعة المنيا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين، بعد قيامهم بأعمال شغب داخل وخارج الحرم الجامعي.

تلقى اللواء أسامة متولي، مدير أمن المنيا، بلاغًا من الرائد عمرو حسن، رئيس مباحث قسم المنيا، بالقبض على 8 طلاب، بتهم التعدي على قوات الشرطة وإصابة مجند وخرق قانون التظاهر، وقطع وتعطيل الطريق العام وإثارة الشغب وتكدير الأمن العام.

وأصيب مجند تابع لقوات أمن المنيا، المتمركزة بالقرب من بوابات الجامعة، بعد اشتباكات نشبت، الثلاثاء، بين قوات الأمن وطلاب الإخوان، واستخدم الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع، لمنع التظاهرة التي تخطت بوابات جامعة المنيا، وقطعت طريق «مصر- أسوان»، ورشق الطلاب قوات الأمن بالحجارة والطوب محتمين ببوابات الجامعة.

وأكد العميد هشام نصر، مدير المباحث الجنائية بالمنيا، أن مجندًا من قوات الأمن المركزي أصيب من جراء إلقاء الطلاب للحجارة والطوب والكرات النارية وفرهم للاحتماء ببوابات الجامعة.

كان طلاب بجامعة المنيا من الإخوان، قد أغلقوا بوابات الجامعة الرئيسية، الثلاثاء، بعد مظاهرة غاضبة لهم داخل الحرم الجامعي، ضد الدستور وللمطالبة بالإفراج عن زملائهم، مفترشين عرض الطريق أمام كلية الفنون الجميلة، رافعين لافتات منددة بالجيش والشرطة والدستور المطروح للاستفتاء.