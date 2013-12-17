نيابة الأموال العامة تستدعي إيمان البحر درويش للتحقيق معه



> استدعت نيابة الأموال العامة اليوم الثلاثاء الفنان إيمان البحر درويش للتحقيق معه في البلاغ رقم “4740 إداري عابدين” والمقدم ضده من الفنان “خالد بيومي” أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية،والذي أتهمه فيه بالإستيلاء على المال العام وأموال النقابة وتبديدها.

وصرح الفنان مصطفى كامل رئيس مجلس إدارة المهن الموسيقية بأن المجلس تقدم بأكثر من بلاغ إلى وزارة الداخلية ونيابة الأموال العامة .. مشيرا الى أن المجلس أرفق في البلاغ صورا من الإيصالات التي تحمل توقيع وختم إيمان البحر والتي تفيد بتحصيله لمبالغ من الفنانين على مدى أكثر من عام دون علم المجلس ودون اى صفة له.

وقال كامل “إنه على الرغم من إعتراف إيمان البحر في محضر الشرطة بأنه أصدر هذه الإيصالات التي لا تعلم عنها النقابة شئا إلا أنه مازال يواصل تحصيل الرسوم دون صفة ،وهو مايعتبر تحديا صارخا للقانون وهيبة الدولة”.

على جانب أخر قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي للنقابة إن المصدر الرئيسي لتمويل صندوق المعاشات والتأمينات الخاص بالنقابة هو تحصيل الرسوم النسبية من الموسيقيين،وأن ما يحدث من إيمان البحر هو بمثابة تعد على مصادر علاج ومعاشات غير القادرين من أعضاء النقابة.

أ ش أ