وزيرة الصحة تستقبل وفد مشايخ قبائل شمال سيناء لبحث احتياجاتها الصحية

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 21 دقيقة

استقبلت الدكتورة مها الرَّبَّاط، وزيرة الصحة والسكان وفدًا من المشايخ والقيادات من محافظة شمال سيناء بمقر الديوان العام للوزارة.

عرض الوفد، خلال الاجتماع الاحتياجات والمتطلبات لتنمية وتطوير القطاع الصحي بشمال سيناء، كما ناقشوا عددا من الحلول للمشاكل التي تعوق التنمية في هذا القطاع.

وأكدت "الرَّبَّاط" على إعطاء شمال سيناء الأولوية في التنمية على مستوى الوزارة، ووجهت بتوفير جهاز أشعة مقطعية جديدة لمستشفى العريش العام، مع فك الجهاز القديم ونقله لمستشفى بئر العبد.

وأجرت وزيرة الصحة خلال الاجتماع، اتصالات لمتابعة أعمال التطوير في مستشفى العريش العام والمعطلة منذ ثلاث سنوات وتأكدت من الالتزام بالجدول المعلن وتسليم المرحلة الأولى من التطوير في ١٥ يناير المقبل.

كما أعلنت الرَّبَّاط عن جاهزية عشرين وحدة رعاية صحية أساسية بالظهير الصحراوي في شمال سيناء وتجهيز عشر وحدات أخرى قريباً، والوحدات الجاهزة هي:

ـ بئر العبد: اقطية، السلام، السادات، الأحرار، المريح، رمانه

ـ الشيخ زويد: قبر عميرة، ابوالعراج، الجورة، العيادة الشاملة بالزهور

ـ رفح: الطايرة، نجع شبانة، البرث، العيادة الشاملة بالصفا

ـ الحسنة: المغارة، الجدي، أم شيحان، المنبطح، بير بدا، وادي العمرو

وأكدت وزيرة الصحة أن الوزارة ستقوم بتوفير الأدوية والتطعيمات وكذلك الأطباء المقيمين الذين سيتم انتدابهم شهريا للعمل بهذه الوحدات من كافة محافظات الجمهورية.

كما استمعت وزيرة الصحة والسكان إلى احتياج المنطقة لخدمات إضافية للطوارئ نظرا للظروف التي تمر بها المحافظة، ووجهت ببحث تطوير مستشفى رمانة لطب الأسرة لتتضمن مركزا للطوارئ والإسعاف والرعاية بالإضافة لطب الأسرة.

ووعدت الرَّبَّاط ببحث الوسائل لتوفير الكوادر الطبية والتمريضية من كافة المستويات للمحافظة وكذلك توفير الحوافز المادية اللازمة لتشجيع الكوادر البشرية على العمل في شمال سيناء في ظل الظروف الراهنة.