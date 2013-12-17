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نور السيد يجمع أغراضه ويرحل من الزمالك بنفس طريقة شيكابالا

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نور السيد يجمع أغراضه ويرحل من الزمالك بنفس طريقة شيكابالا نور السيد يجمع أغراضه ويرحل من الزمالك بنفس طريقة شيكابالا

جمع نور السيد لاعب وسط الزمالك أغراضه من غرفة الملابس ورحل عقب نهاية مران يوم الثلاثاء على طريقة محمود عبد الرازق "شيكابالا".

وكان شيكا قد جمع متعلقاته من غرفة خلع الملابس، ورحل عن النادي عقب نهاية المران.

ويأتي ذلك تزامنا مع نهاية المهلة التي أعطاها شيكابالا للفريق الأبيض من أجل تسديد مستحقاته المتأخرة والتي تبلغ خمسة ملايين جنيه.

وبنفس الطريقة، جمع نور السيد أغراضه من النادي ورحل عن ملعب حلمي زامورا بسبب التأخر في سداد مستحقاته.

ويعاني الزمالك من أزمة مالية طاحنة تسببت في التأخر في سداد المستحقات المادية لأغلب نجومه.

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