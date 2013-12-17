رئيس الغرفة الكندية: وزارة الإسكان تخصص مركز تدريب للغرفة الكندية

صرح فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية بالقاهرة بأن وزارة الإسكان وافقت على تخصيص مركز التدريب للغرفة الكندية للاستفادة من الخبرات الكندية فى مجال البناء والتشييد، منوها بأن الغرفة قد أبرمت فى وقت سابق اتفاقا مع هيئة التدريب والإدارة بكندا لتدريب القيادات الحكومية فى مجالى البترول والإسكان.

وقال فى تصريحات له اليوم، إن الغرفة تولى اهتماما خاصا بالتدريب والعمالة فى قطاعى البترول والتشييد مما يساعد على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية، منوها بأن الغرفة تتيح فرصة للعاملين فى هذه المجالات للاستفادة بالخبرات الأجنبية.

وأكد على ضرورة تكاتف جميع الجهات للنهوض بهذا القطاع الحيوى، الذى يمثل أزمة فى الوقت الحالى بسبب نقص العمالة المتدربة، والتى تعوق هذا القطاع.