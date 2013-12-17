نجم فرنسا السابق يفضل فوز رونالدو بالكرة الذهبية عن ريبري

باريس، (إفي): قال الفرنسي الدولي السابق يوري ديوركاييف إنه يفضل فوز البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني عن مواطنه فرانك ريبري لاعب بايرن ميونخ الألماني.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية عن رونالدو: "منذ وصوله إلى مانشستر يونايتد (ناديه السابق) قام بأشياء رائعة في كل المباريات، والريال الآن إذا ما غاب عنه فإنه لا يصبح نفس الفريق".

وأشار ديوركاييف إلى أنه تحدث في الأمر مع زميله السابق في منتخب "الديوك" زين الدين زيدان، الذي يعمل حاليا كمدرب مساعد للإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي.

وأضاف الدولي السابق "زيدان أخبرني بأن كريستيانو أول من يصل للمران وآخر من يرحل، إنه محترف بشكل اسثنائي".

واعتبر ديوركاييف أن كريستيانو يقدم أشياء "رائعة" في المستطيل الأخضر، ضاربا المثال بمستواه الرائع في مباراتي ملحق المونديال أمام السويد حيث سجل هدفا في الذهاب وثلاثة "هاتريك" في الإياب.

وأردف اللاعب "ريبري أيضا مرشح قوي، ولديه كل المؤهلات، ولكن يجب الأخذ في الاعتبار بعوامل مثل الاستمرارية".

ويتنافس كل من رونالدو وريبري والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة على الجائزة التي سيتم إعلان إسم الفائز بها في 13 من الشهر المقبل.