شباب أوربيون يلتقون مسئولى جمعيتين أهليتين بشرم الشيخ

قام الشباب المشاركون بالأنشطة الأورومتوسطية المنفذة من قبل وحدة الأورومتوسطى للشباب بزيارة لجمعية أبناء شرم الشيخ وجمعية رؤية للتطوير والتدريب بمحافظة جنوب سيناء للتعرف على طبيعة عمل هذه الجمعيات، وما تقدمه من خدمات وأنشطة لشباب سيناء.

وانقسم شباب الدول العربية والأوروبية المشاركون بالأنشطة إلى مجموعتين الأولى التقت برئيس مجلس إدارة جمعية أبناء شرم الشيخ زيدان نافع بحضور رئيس قبيلة الحويطات، والمجموعة الثانية كان لها لقاء جمعها برئيس مجلس إدارة جمعية رؤية للتطوير والتدريب أحمد مسعد بمقرها.

وقال زيدان نافع إن فكرة إنشاء جمعية أبناء شرم الشيخ بجنوب سيناء والتى استلهمته الفكرة عقب ثورة 25 يناير، وفى ظل الدور الوطنى الذى قام به أهالى سيناء فى حماية المنشآت الموجودة بمحافظة جنوب سيناء مشيرا إلى أن الجمعية بدأت بالتفكير فى بادئ الأمر بتقديم دعم مادى لأهالى سيناء ولكن وجدت أن هذه الطريقة لن تؤثر فى المواطنين وهو الأمر الذى دفعها نحو التفكير فى تنفيذ أنشطة فى مختلف المجالات، لتثقيف الشباب السيناوى من أهالى القبائل، وتشجيعهم على المشاركة الفعلية فى المجتمع.

فيما أوضح الشيخ عدنان أحد مشايخ قبيلة الحويطات أن قبائل البدو بسيناء تعمل دائما لصالح مصر ولديهم ما يكفى من الوطنية للدفاع عنها، ضد أى أخطار، متمنيا أن تقوم الدولة بتقديم الخدمات لأهالى سيناء والعمل على تنميتهم.

وقامت المجموعة الثانية من الشباب رئيس مجلس إدارة رؤية للتدريب تعرفوا خلاله على أهداف الجمعية التى تتلخص فى تنمية المجتمع السيناوى عن طريق تنفيذ دورات رياضية متنوعة، وتنظيم قوافل طبية للعلاج والتوعية، والتدريب على الزراعة والحرف اليدوية، بالإضافة إلى المساهمة فى تنمية وتطوير القطاع السياحى وغيرها من الأهداف الهامة.

وفى هذا الصدد دعت فيدريكا ديميشيلى مسئولة التنفيذ بـالـ Salto Euro-Med الجمعية للمشاركة فى معرض الجمعيات الأهلية المقرر تنفيذه بالمؤتمر الأورومتوسطى يوم الخميس المقبل، بشرم الشيخ لتوضيح أبرز البرامج التى تنفذها الجمعية لجميع الشباب العربى والأوروبى المشاركين بالأنشطة الأورومتوسطية المقامة حاليا.

يذكر أن زيارة الجمعيات الأهلية جاءت بناءً على التنسيق الذى قامت به الدكتورة جهاد عامر مدير عام العلاقات العامة والخارجية ورئيس وحدة الأورومتوسطى للشباب مع مسئولى محافظة جنوب سيناء لأهمية تعريف شباب دول البحر المتوسط المشاركين بنشاط الجمعيات الأهلية بسيناء.

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