بالصور.. جمعية "المساعى المشكورة" تكرم أعلام المنوفية فى يوم الوفاء

شهد الدكتور أحمد شيرين فوزى، محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، احتفالية جمعية المساعى المشكورة بيوم الوفاء، والجزاء لتكريم مجموعة من أعلام، وقيادات محافظة المنوفية، وأوائل الخريجين من أبناء جامعة المنوفية، وذلك بحضور المستشار حامد عبد الدايم، رئيس جمعية المساعى المشكورة، والأستاذ الدكتور صبحى غنيم، رئيس جامعة المنوفية، ورئيس نادى القضاة بالمنوفية، والدكتور صفوت النحاس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المساعى المشكورة وكوكبة من أعلام، ورواد العطاء بالمنوفية، وعدد من المحافظين السابقين لمحافظة المنوفية.

من جانبه، أكد المستشار حامد عبد الدايم رئيس جمعية المساعى المشكورة، أن المنوفية تعيش عيد الأعياد باستقبال يوم الوفاء والجزاء، فى عامه التاسع عشر، والذى يقام بمقر الجمعية، والذى يهدف إلى التعبير عن الوفاء لكل من يساهم بفكره، وعطائه فى رقى المجتمع كالأعلام الذين يحملون على أكتافهم شرف مسئولية النهوض بالمجتمع.

وأضاف، أن الجمعية تتبنى مجموعة من المشاريع من أهمها مشروع "اكفل طالباً فى الجامعة، وارع صبياً فى الكتّاب، وهو شعار رفعته الجمعية واتخذته مجالاً رئيسياً من مجالات نشاطها المعاصر، ويهدف إلى تقديم المعونة المالية للمحتاجين من طلبة جامعة المنوفية، ومشروع يستهدف تحفيظ القرآن الكريم فى المرحلة الابتدائية من جيلنا الصاعد، أصحاب المستقبل وصنّاعه، وغيرها من المشاريع التى لها عظيم الأثر فى المحافظة".

وعلى الجانب الآخر، أكد رئيس جامعة المنوفية، أن هذا اليوم عيد للوفاء، وكل ما تقدمه المساعى المشكورة يعبر عن جوهرة الرسالة السامية التى تحملها تلك الجمعية، وأن الجامعة تحرص على تكريم أوائل خريجى الجامعة، الذين يمثلون الطاقات الشبابية الواعدة التى تنبئ بالاستعداد للمشاركة السياسية والاجتماعية فى كافة جهود التنمية، وتولى المواقع القيادية فى المجالات المختلفة للعمل الوطنى بالمنوفية.

وقال الدكتور أحمد شيرين فوزى محافظ المنوفية أن جمعية المساعى المشكورة تلعب دورا أكثر إشراقا فى كافة مناحى حياتنا العلمية، والثقافية، والأخلاقية، وقد ساهمت بشكل فعال فى إعادة تشكيل وعى، وضمير المجتمع المصرى، وقد لعبت الجمعية دورا بارزا فى تماسك المجتمع أخلاقيا، وسلوكيا عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

وأضاف، أنه يجب ألا نكتفى بتكريم المتفوقين، والأوائل، وإنما علينا أن نبحث وننقب عن المبدعين، والمتفوقين فى مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هذا التكريم يرسخ معنى الوفاء، والجزاء لكل من اجتهد ويوفر الإحساس برعاية المجتمع، ويشجع على الإخلاص، والتفانى فى خدمة الوطن.

وقد تم تكريم أوائل الخريجين من أبناء جامعة المنوفية، حيث تم تسليمهم شهادات تقدير ومكافآت مالية.