بالصور.. محافظ السويس يتفقد مدينة السلام ويفتتح مدرسة مصطفى مشرفة

قام اللواء العربى السروى محافظ السويس بجولة تفقدية شملت مدرسة زكى نجيب محمود الصناعية ومدرسة6 أكتوبر الثانوية بنين بمدينة السلام 1، لمتابعة العملية التعليمية وتشجيع المدرسين والطلاب على التعاون والارتقاء بالتعليم وخلق روح الود والتكاتف من أجل صالح المجتمع.

وأشار بيان صادر من الديوان العام أن اللواء العربى السروى افتتح خلال الجولة مدرسة الدكتور مصطفى مشرفة التجريبية بمدينة السلام1، فى أول عام دراسى لهذه المدرسة التى تخدم مناطق السلام 1 و2 والنور والمناطق المجاورة لها.

وافتتح المحافظ معرض الرسوم والفنون والإبداعات من أطفال وتلاميذ المدرسة ثم حضر المحافظ والقيادات التعليمية الفقرات الفنية وبعض الأغنيات الوطنية من تلاميذ المدرسة.

رافق المحافظ كل من عبد الحافظ وحيد مدير التعليم وأسامة محمود وكيل المديرية وعبد الغنى سليم مدير المدرسة وقيادات التعليم بالسويس.