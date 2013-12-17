محافظ القليوبية يتفقد المنطقة الصناعية بالخانكة

زار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية اليوم الثلاثاء المنطقة الصناعية بالخانكة والتقى مجموعة من المستثمرين ببعض المصانع لبحث الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وكيفية النهوض بالمنظومة الصناعية ضمن خطة التنمية التى تتبناها المحافظة.

> بدأ المحافظ زيارته بمصنع تراست للتصنيع الهندسى لصناعة كراسي السيارات بمنطقة الأمل على طريق مدينة السلام ، وأشار المحافظ على هامش زيارته للمصنع أنه سيقوم بالتواصل مع اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية لإنشاء نقطة أمن فى المنطقة بإعتبارها منطقة نائية عن العمران وتتعرض كثيرا لمشاكل وجرائم سرقة .

> تفقد المحافظ خطوط الإنتاج داخل المصانع واستمع إلي عمال المصنع الذين طالبوه ببناء نقطة شرطة لتوفير الأمن داخل المنطقة الصناعية ، كما طالبو بتشغيل خط السكة الحديد “شبين القناطر – الخانكة ” وعرض أصحاب المصنع مبلغ 100 ألف جنيه كمساهمة في بناء نقطة الشرطة علي حسابهم الخاص مقابل توفير الأرض..كما زار المحافظ شركة أراسمكو العربية للخزف فى منطقة أبو زعبل وتعرف على كيفية صناعة السيراميك فى المحافظة ..كما زار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية شركة ميتال أكس للصناعات الهندسية المقامة على مساحة 3 أفدنة لصناعة كافة أنواع الشبك.

وقال المحافظ أنه على أتم أستعداد لتقديم كافة الخدمات الأمنية والأقتصادية لتذليل كافة الصعاب وتمهيدها للمستثمرين حتى تصبح المحافظة من أوائل المحافظات التى تعمل على النهضة الصناعية .