الكيوي والفلفل الأحمر الحلو والجوافة يحاربون نزلات البرد في فصل الشتاء

كتب : أروا الشوربجي منذ 60 دقيقة

تزداد أهمية فيتامين C في فصل الشتاء، مع زيادة الإصابة بنزلات البرد، بالإضافة إلى أنه يساعد الجسم على الحفاظ على الأنسجة السليمة، ويقوي نظام مناعة، ويساعد على امتصاص الحديد، ويوجد فيتامين C في حالته الطبيعية في كثير من الفاكهة والخضراوات المتوافرة على مدار العام، وتعد الموالح خصوصا الليمون من أكثر المصادر الطبيعية الغنية به.

"الجوافة".. فاكهة شتوية غنية بفيتامين C، حيث تحتوي على أكثر من 4 أضعاف ما تحتويه البرتقالة الواحدة، كما أنها تعد من الأطعمة المفيدة للمعدة والمحفزة للهضم، لكن ينصح بتناولها لمن يعانون من الإمساك بدون البذور، إلى جانب احتوائها أيضا على مادة "الليكوبين" وهي مادة مضادة للسرطان، وبعض المركبات المفيدة التي تحافظ على معدل السكر في الجسم وضغط الدم.

"الفلفل الأحمر الحلو".. يقدم جرعة قوية من المغذيات، من ضمنها فيتامين C الذي يساعد على امتصاص عنصر الحديد في الوجبة الغذائية، فإن الفلفل الأحمر يحتوي على صعف كمية فيتامين C التي يحتوي عليها الفلفل الأصفر أو الأخضر، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة، مثل البيتا كيروتين، التي تحمي الجسم من الإصابة بالأمراض.

وتعتبر فاكهة الكيوي من أنواع الفواكه ذات الفائدة الصحية الغنية بالفوائد والفيتامينات الضرورية للجسم، فهي غنية كمية كبيرة من بـ فيتامين C ، والتي تساعد على التخلص من حالات الرشح الشديد، وتقوي مناعة الجسم.

أما البرتقال، فإنه يفيد في علاج البرد بفضل غناه بفيتامين C، فهو مفيد والسعال، وهو في نفس الوقت محفز للشهية، وكذلك لعصير البرتقال فوائد في عملية رفع أداء الجهاز الهضمي حيث يعالج سوء الهضم وينشط الجهاز الهضمي ويساعد على رفع مستوى تدفق وزيادة العصارات الهضمية.

ويوجد في ثمار الفراولة فيتامين C بنسبة تتراوح بين 20-50%، وتناول كوب من عصير الفراولة يوميًا ينعكس إيجابًا على صحة الجسم، بسبب المواد المغذية المتوافرة في الفراولة، فهي تعزز الجهاز المناعي وتعمل على حماية الجسم من الأمراض خصوصًا نزلات البرد والأنفلونزا.