صورة السيسي.. وأبو تريكة المياس في أغرب 10 تصريحات في 2013

يرصد FilGoal.com أغرب 10 تصريحات خرجت من رموز كرة القدم في مصر بداية من وزير الرياضة حتى اللاعبين.

"أرفض إقحام السياسة في الرياضة ولكن لا يمكن المساواة بين الانتماء والترويج لجماعة محظورة وبين التعبير عن إجماع وطني لشخصية أو رمز محبوب، ولكن كمواطن وليس وزير لو حدث أن رفع اللاعب صورة عبد الفتاح السيسي، أعتقد أنه سيسعد المصريين".. طاهر أبو زيد وزير الرياضة يرد على سؤال حول موقف وزارته من رفع صورة السيسي وإشارة رابعة في الملاعب.

"طبعا لقد وصلت متأخرا للأسف، لكن ماذا أقول.. كلكم تعلمون، هذه هي مصر".. جمال علام رئيس اتحاد الكرة يتحدث أمام مندوبي الفيفا في حفل استقبال كأس العالم للأندية في الأهلي.

"المدربون الكبار هم من يتولون المنتخب الأوليمبي".. حسام البدري مدرب الأهلي السابق يتحدث عن أسباب قبوله تولي مسؤولية المنتخب المصري دون 23 عاما.

"محدش شاف أحمد جعفر؟".. وائل جمعة صخرة دفاع الأهلي ساخرا عقب الفوز على الزمالك 4-2 في دوري أبطال إفريقيا.

"خطة اللعب بدعة، فكمحاضر دولي، أرى أن فريق الكرة يضم 11 لاعبا لا بد من تحلي المرونة في وضعهم داخل الملعب لخوض أي لقاء".. شوقي غريب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر يرد على سؤال حول طريقة اللعب التي سيعتمد عليها في الإسماعيلي.

"لم أحصل على قيمة تقدي من الزمالك، وللعلم عقدي مع الزمالك مزور ولكني لن أقاضي الزمالك في اتحاد الكرة مطلقا".. شيكابالا نجم الزمالك يتحدث عن علاقته بالبيت الأبيض.

"لو المنتخب محتاجني في مباراة العودة لقيادة الدفاع، أنا في الخدمة بعد 12 يوما تدريب فقط وعلى مسؤوليتي الشخصية".. إبراهيم سعيد الذي لا يعرف أحد في مصر أين يلعب حاليا يعرض خدماته للمشاركة مع منتخب مصر في مباراة الإياب أمام غانا.

"كلنا كلاعبين نعلم جيدا أن أبو تريكة مياس، ولكنني أؤكد على احترامي له وأنه لا توجد أي مشاكل بيني وبينه وأن موضوع عموري مجرد مزاح".. أحمد حسام "ميدو" يبرر سخريته من تصريحات الإشادة المتبادلة بين أبو تريكة وعموري نجم الإمارات.

"لو راجل وراضع من (**) أمك ادخل الزمالك!".. ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق مهددا العامري فاروق وزير الرياضة السابق أيضا.

"عباس رفض دفع ثمن تذكرتي للكونجو!".. عبد الواحد السيد حارس الزمالك يبرر عدم سفره مع الفريق لمواجهة ليوبار.