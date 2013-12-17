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لأول مرة.. عرض مسلسل صيني بالتلفزيون المصري بدعم من وزيرة الإعلام

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لأول مرة.. عرض مسلسل صيني بالتلفزيون المصري بدعم من وزيرة الإعلام لأول مرة.. عرض مسلسل صيني بالتلفزيون المصري بدعم من وزيرة الإعلام

كتب : انتصار حسني الثلاثاء 17-12-2013 15:53

تشهد الدكتورة درية شرف الدين، وزيرة الإعلام، حفل توقيع بروتوكول تعاون إعلامي بين والصين، والذي من خلاله سوف يعرض ولأول مرة مسلسل صيني مدبلج باللغة العربية، على شاشة دولة عربية بمنطقة الشرق الأوسط.

وصرح عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بأنه في إطار التعاون الإعلامي بين اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري، وإذاعة الصين الدولية، سوف يعرض التليفزيون المصري المسلسل الصيني "حياة سعيدة"، وهو مسلسل صيني مدبلج باللغة العربية.

وأضاف الأمير، أنه يأمل في استمرار التعاون المثمر بين الاتحاد، وإذاعة الصين الدولية، في مجال التبادل البرامجي والدرامي، وأنه سوف يتم التوقيع الرسمي لهذا البروتوكول الإعلامي المشترك في احتفالية تقام بالسفارة الصينية، تحت رعاية السفير الصيني بجمهورية مصر العربية، للإعلان عن بدء إذاعة أول مسلسل صيني في الشرق الأوسط.

يُعرض المسلسل في إطار تبادل الثقافات بين الشعبين المصري والصيني، والتقاء الحضارة الصينية بالحضارة المصرية، واللتان يُعدان من أعرق وأقدم حضارات العالم .

فيما أوضح مجدي لاشين، رئيس التليفزيون، أن المسلسل دراما اجتماعية تُقَدَّم في قالب كوميدي، وتقع أحداثه في 40 حلقة، ومدة كل حلقة 45 دقيقة، وفاز المسلسل بالعديد من الجوائز في الصين، وحقق أعلى نسب مشاهدة في عام 2012.

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