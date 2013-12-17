وزير المالية: منشور للجهات الإدارية بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور

إنشاء قاعدة بيانات للعاملين بالدولة وخاصة للوظائف القيادية لتفعيل للرقابة علي تطبيق الحد الأقصى

كتب : أحمد عبد العظيم ومصطفى فهمى الثلاثاء 17-12-2013 15:55

أكد وزير المالية الدكتور أحمد جلال، أنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتطبيق الحد الأقصى للدخل للعاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والذى سبق أن قرره مجلس الوزراء بتاريخ 13 نوفمبر، ويعادل 35 مرة ضعف الحد الأدنى، بحيث لا يتجاوز 42 ألف جنيه.

وأشار وزير المالية، في اجتماع برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء وحضور وزير التنمية الإدارية المهندس هاني محمود لناقشة هذا الشأن، إلى أن الإجراءات تشمل إرسال وزارة المالية منشورا لكل الجهات المعنية للتأكيد على تطبيق الحد الأقصى وعدم مخالفته، وإنشاء قاعدة بيانات عن دخول كافة العاملين بالحكومة والجهاز الإداري للدولة، بخاصة للوظائف القيادية بالدولة، وربط صرف أية مرتبات أو مكافآت أو بدلات من أي جهة عامة نقدا أو بشيكات بالرقم القومي للمواطنين، وهو ما يوفر قاعدة بيانات شاملة ذات آلية فعالة للرقابة على تطبيق الحدين.

وفى نفس السياق، أكد رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى أن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور هو من القرارات الجريئة وغير المسبوقة، مؤكدا أن هذا القرار يأتى ترجمة للأهداف والمبادئ التى قامت عليها ثورة 25 يناير، وأعادت ثورة 30 يونيو التأكيد عليها، متمثلة فى تحقيق العدالة الاجتماعية.

كما نوه الببلاوى بأن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى يأتى متوافقا مع مبادئ مشروع الدستور الجديد للبلاد، والذى تضمن عددا من الحقوق والحريات والأسس والمبادئ التى ستكرس المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين أبناء الوطن الواحد.