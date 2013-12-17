"المالية" تبدأ صرف مستحقات 105 من المحالين للمعاش بـ"الضرائب العقارية"

رئيس المصلحة: 47 مليون جنيه بصندوق العاملين تكفي لصرف جميع المستحقات

كتب : ايمن صالح منذ 25 دقيقة

كشفت سامية حسين، المكلّفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية، عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين للمعاش و49 شيكًا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية، وذلك من إجمالي 439 موظفًا لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من عام 2013.

وقالت إن إدارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظفًا، بحيث يبدأ تسليمها قريبًا فور الانتهاء من عمليات المراجعة، مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات، إلى جانب أن وزارة المالية ستتولى تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلاً.

وأوضحت أن الإجراءات تأتي تنفيذًا لنتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، مع كمال أبوعيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية مطلع الأسبوع الجاري، لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة، إلى جانب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر ذلك وبما يتلاءم مع التغيّرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرًا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أي تغييرات.

وأشارت، خلال لقائها أمس مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة، إلى أن هناك حوارًا مستمرًا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر في باقي مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الإثابة، حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية.

كان المحالين للمعاش بالضرائب العقارية قد أعلنوا دخولهم في اعتصام مفتوح منتصف نوفمبر الماضي لحين تحقيق مطالبهم في الحصول على مستحقاتهم المالية لدى المصلحة.