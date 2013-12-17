مقتل وإصابة 10 من زوار «أربعينية الحسين» في هجوم مسلح ببغداد

قال مصدر أمني، الثلاثاء، إن 10 من زوار «أربعينية الإمام الحسين» سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم مسلح، بقنابل يدوية، بمنطقة بغداد الجديدة، شرق بغداد.

وقال المصدر إن «مسلحين مجهولين ألقوا قنابل يدوية على الزوار المتوجهين إلى محافظة كربلاء، سيرًا على الأقدام، لأداء مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين، لدى مرورهم بمنطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة بغداد، ما أسفرعن مقتل 3 من الزائرين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة».

وأضاف أن قوة أمنية سارعت إلى مكان الحادث وطوقته، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى، لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

كان مصدر أمني أفاد، في وقت سابق، بأن مسلحين مجهولين هاجموا زوار أربعينية الإمام الحسين بقنبلتين يدويتين، وأن الهجوم لم يسفر عن إصابات.

يذكر أن العاصمة بغداد شهدت، الإثنين، تفجير سيارتين مفخختين، استهدفتا زوار «الأربعينية»، جنوب بغداد، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات منهم.

ويحيي الشيعة ذكرى مقتل الإمام الحسين وعائلته، على أيدي جيش الخليفة الأموي يزيد بن معاوية، سنة 61 للهجرة، الموافق 680 ميلادي.