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مارادونا يفضّل رونالدو على ميسي

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مارادونا يفضّل رونالدو على ميسي مارادونا يفضّل رونالدو على ميسي

النجم الأرجنتيني مارادونا يفجر مفاجأة من العيار الثقيل من خلال تصريحات يؤكد فيها أحقية كريستيانو بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي مرجحاً كفته على مواطنه لاعب برشلونة الإسباني العام الحالي.

مثير الجدل دييغو أرماندو مارادونا يؤكد أن لاعب نادي ريال مدريد ونجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الأحق بجائزة أفضل لاعب في العام الماضي، حيث نال الجائزة "الكرة الذهبية" مهاجم برشلونة ليونيل ميسي.

خلال مؤتمر صحفي في الجزائر أدلى الأسطورة بتلك التصريحات، وأكد من خلالها أن ما قدمه رونالدو هذا العام كان مختلفاً، وهو يرشحه ليكون الأفضل في عام 2013 مرجحاً كفته على مواطنه ليونيل ميسي.

واستبعد أن يتوج أي منتخب أوروبي بكأس العالم القادم في البرازيل، مع الإشارة لمنافسة إسبانية لقطبي أمريكا الجنوبية المنتخب البرازيلي والأرجنتيني على اللقب.

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