قابلات كندا يطالبن الحكومة برفع الأجر السنوى لـ200 ألف دولار

نشرت مجلة "سى.بى.سى" نيوز الكندية، أنه فى كندا ينعدم تقريبا الذكور فى مهنة القابلة "الداية"، فكانوا ثلاثة رجال تقريبا، أحدهم يمارس المهنة الآن، والآخر تقاعد، والأخير يبحث عن الانضمام لصفوف مدرسة القابلات.

وأشارت نتائج الجمعية الكندية للقابلات، إلى أن هناك أكثر من 1000 قابلة، من بينهم ذكر واحد.

وقال أوتيس كريزانوسكاس 26 عاما، والذى نزل على يديه ما يقرب من 350 طفلا منذ توليه العمل فى 2012، "دائما أرى نظرات الصدمة عندما أقول للناس إنى قابلة".

وأضاف قد كان سلف كريزانوسكاس من الذكور يساعد زوجته فى المهنة، ولقد تقاعد فى عام 1997 بعد 11 عاما من العمل.

وأوضح أن "القبالة" هى واحدة من المهن التى يسيطر عليها النساء فى كل أنحاء العالم، لكن فى كندا هناك تمييز رهيب بين الجنسين فى المهنة، ففى أستراليا فقط 9 ذكور من 2200 قابلة فى كل أنحاء القارة، لكن فى أمريكا 2% من القابلات المعتمدات ذكور.

يذكر أن 90% من القابلات فى المملكة المتحدة من الإناث، وفقا لإحصاءات رسمية، وأصل الكلمة القابلة "الداية" هو أمر مرتبط بالإناث، فتاريخيا كانت المهنة مرتبطة بالنساء، إلا أن فى القرن الثامن عشر بدأ الرجال فى الانضمام إلى المهنة فى إنجلترا، وهناك أكثر 1000 قابلة فى كندا، وواحدة من كل أربعة نساء فى أونتاريو تخطط للولادة فى المنزل بواسطة القابلات، كما أن قابلات أونتاريو حضرن ما يقرب من 150,000 ولادة منذ عام 1994، وتقدم 7 جامعات برنامج القبالة إلا أنه على مستوى كل الجامعات هناك ذكر واحد فقط.