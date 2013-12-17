جامعة بنها : لن نسمح بتعطيل الامتحانات ومطبعة طوارئ لمواجهه إنقطاع الكهرباء

أعلنت جامعة بنها الانتهاء من الاستعداد لإمتحانات الفصل الدراسي الاول .

كما أعلن الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس جامعة بنها لسئون التعلم والطلاب ، أنه تم الإنتهاء من إستعدادات الجامعة لإمتحانات الفصل الدراسى الأول ، وإعلان جداول الإمتحانات لجميع الطلاب بالكليات وإنتهت الجامعة من كافة المقاومات والخدمات المادية والدفاع المدني والتجهيزات الطبية والإسعاف لمواجهة أي طوارئ أثناء الإمتحانات.

وأضاف مصطفى ” انه تم الإنتهاء من تدبير إحتياجات الإمتحانات من المشرفين من أعضاء هيئة التدريس والكنترولات والملاحظين وكذا الإشراف على الكليات ذات الأعداد الكبيرة ، وتم تخصيص أماكن لعقد اللجان الخاصة للحالات الطارئة وذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديد أماكن الامتحانات واللجان من خلال اللوحات الإرشادية، والعمل على تكليف المراقبين والعاملين على توجيه الطلاب لأماكن اللجان ” .

وأكد مصطفى انه تم عمل مطبعة طوارئ بإدارة الجامعة وذلك لمواجهه إنقطاع الكهرباء.. وشدد مصطفى انه لاصوت يعلو فوق صوت الإمتحانات ولانسمح لأى فصيل سياسى بتعطيل الإمتحانات .

وقال مصطفى انه تم إعطاء أجازة يومى 7, 13, 19 من شهر يناير أجازة تناسبا مع أعياد الأخوة المسيحيين, كما ان هناك توصية للكيات بإعطاء يوم 14 او 15 يناير أجازة للمشاركة فى الدستور .