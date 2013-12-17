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علاوي: علاقة نظام الأسد بحكومة المالكي تضر الشعب السوري

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علاوي: علاقة نظام الأسد بحكومة المالكي تضر الشعب السوري علاوي: علاقة نظام الأسد بحكومة المالكي تضر الشعب السوري

كتب : وكالات الثلاثاء 17-12-2013 12:55

أكد رئيس القائمة العراقية إياد علاوي في تصريح للعربية، أن العلاقات الحالية بين نظام الأسد وحكومة المالكي تضر الشعب السوري، وأشار علاوي إلى أنه اكتشف خلال وجوده على رأس أن النظام السوري كان يتساهل في دخول المقاتلين إلى العراق، ما دفعه إلى إرسال وزير داخليته إلى الحدود لضبطها، وأضاف: "بعثت برسالة مع وزير الداخلية آنذاك إلى الرئيس بشار الأسد وتم تشكيل لجنة مشتركة لضبط الحدود، وكان هناك تجاوب من النظام السوري، لكن هذا التجاوب سرعان ما انتهى وجاءت حكومة عراقية جديدة وبدأت مرحلة جديدة من العلاقات السورية العراقية وصلت الآن إلى ذروتها، لكن هذا التعاون ضد مصالح وسلامة الشعب السوري وسلامة العراق والمنطقة بالكامل"، مؤكدا أن العراق قادر على منع الطائرات الإيرانية التي تنقل الأسلحة إلى سوريا، لكن حكومة نوري المالكي تدعي عكس ذلك.

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