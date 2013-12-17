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ضبط 4 حاويات بميناء بورسعيد بهما “رصاص” صوت

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ضبط 4 حاويات بميناء بورسعيد بهما “رصاص” صوت ضبط 4 حاويات بميناء بورسعيد بهما “رصاص” صوت

تمكتن مباحث امن المواني  ببورسعيد من ضبط اربع حاويات بهم اسلحة و رصاص صوت قبل تهريبهم من الميناء طبقا لتعليمات اللواء   ممتاز مهعمي مدير مباحث مصلحة امن المواني بالبقظة و الاستعداد اليومي لضبط المهربين و خوفا من نسلل اسلحة الي في ظل الظروف الراهنة .

و كانت معلومات للعميد كمتال عبد العزيز كمال مدير المباحث الجنائية بأدارة أمن االمواني عن ورود اربع حاويات قادمين من تركيا ارقام  grgu 4994896 , dr ku 40 27269  trtu 2019460 . trtu  20 10600 .محملين ببضلئع محظور دخولها البلاد . و بانتظار الحاويات تم تقنين الاجراءات.

و بالتنسيق مع   قام مجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي  مدير الاستخبارات بجمارك بورسعيد  و بعمل لجنة مشتركة تم كشف حاويتين تبين ان بهما رصاص صوت . تم التحفظ علي الحاويتين , و جاري كشف الحاويتين الباقتين .

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