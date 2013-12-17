ضبط 4 حاويات بميناء بورسعيد بهما “رصاص” صوت

تمكتن مباحث امن المواني ببورسعيد من ضبط اربع حاويات بهم اسلحة و رصاص صوت قبل تهريبهم من الميناء طبقا لتعليمات اللواء ممتاز مهعمي مدير مباحث مصلحة امن المواني بالبقظة و الاستعداد اليومي لضبط المهربين و خوفا من نسلل اسلحة الي مصر في ظل الظروف الراهنة .

و كانت معلومات للعميد كمتال عبد العزيز كمال مدير المباحث الجنائية بأدارة أمن االمواني عن ورود اربع حاويات قادمين من تركيا ارقام grgu 4994896 , dr ku 40 27269 trtu 2019460 . trtu 20 10600 .محملين ببضلئع محظور دخولها البلاد . و بانتظار الحاويات تم تقنين الاجراءات.

و بالتنسيق مع قام مجدي ابراهيم مدير عام مكافحة التهرب الجمركي مدير الاستخبارات بجمارك بورسعيد و بعمل لجنة مشتركة تم كشف حاويتين تبين ان بهما رصاص صوت . تم التحفظ علي الحاويتين , و جاري كشف الحاويتين الباقتين .