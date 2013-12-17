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تاتا مارتينو: بويول مستمر بالملاعب ولم يبلغني رغبته فى الاعتزال

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تاتا مارتينو: بويول مستمر بالملاعب ولم يبلغني رغبته فى الاعتزال تاتا مارتينو: بويول مستمر بالملاعب ولم يبلغني رغبته فى الاعتزال

مارتينو وبويول

نفى الأرجنتينى تاتا مارتينو المدير الفنى لنادى برشلونه الاسبانى أن يكون قائد الفريق كارلوس بويول قد ابلغه برغبته فى الاعتزال.

وقال مارتينو فى تصريحات لصحيفة ماركا اليوم الثلاثاء “أنه يتدرب كالمعتد لم يبلغنى احد انه يرغب فى الاعتزال”.

يذكر أن بويول يواجه صعوبة فى استعادة مستواه المعهود كخيار أول لمدرب النادى والمنتخب الاسبانى فى مركز قلب الدفاع كما أنه تعرض لسلسلة من الإصابات منذ النصف الثانى من الموسم الماضى حرمته من المشاركة بانتظام فى المباريات كما انه تأخر فى خوض فترة الاعداد للموسم الحالى.

أ ش أ

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